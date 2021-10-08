Исповедь фигуранта «Досье Пандоры». Депутат Госдумы рассказал, откуда у него офшоры

Фигурант дела «Досье Пандоры», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пятницу в пресс-центре НСН заявил о необходимости создавать привлекательные условия для развития бизнеса, чтобы период «офшорных схем» закончился.

«Лично я закрыл свой последний офшор девять лет назад, поэтому претензии ко мне необоснованы. То, что у меня раньше были офшоры, я их декларировал, в своих декларациях писал, какие компании у меня есть, это было нормально. Сегодня в России созданы свои специальные зоны льготного налогообложения. Сегодня считается некрасивым в бизнесе пользоваться офшорными компаниями, этот период проходит», - сказал он.

Ранее западные СМИ распространили выдержки из громкого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers). Его фигурантами стали политики, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран. Среди них оказались и граждане России, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, семья главы Ростеха Сергея Чемезова, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин, семьи депутата Госдумы Алексея Чепы и председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа и многие другие. При этом в большинстве случаев речь идёт именно о родственниках, на которых офшорные активы были переоформлены якобы ещё восемь-девять лет назад.

Фигурантам «Досье Пандоры» ничего не грозит, считает президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов. В пресс-центре НСН он пояснил, что связано это с тем, что данные расследования получены из анонимных источников с нарушением закона.

«Данные, полученные противоправным путем, автоматически лишают разбирательства справедливости. В России доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. Это анонимная передача данных или получение информации путем утечек», - рассказал Трунов.

Вовсе не видит нарушений закона в переоформлении российскими чиновниками зарубежных активов на родственников и знакомых полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.