Исповедь фигуранта «Досье Пандоры». Депутат Госдумы рассказал, откуда у него офшоры
Юристы и политологи рассказали НСН, что грозит россиянам, попавшим в громкое расследование об офшорах.
Фигурант дела «Досье Пандоры», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пятницу в пресс-центре НСН заявил о необходимости создавать привлекательные условия для развития бизнеса, чтобы период «офшорных схем» закончился.
«Лично я закрыл свой последний офшор девять лет назад, поэтому претензии ко мне необоснованы. То, что у меня раньше были офшоры, я их декларировал, в своих декларациях писал, какие компании у меня есть, это было нормально. Сегодня в России созданы свои специальные зоны льготного налогообложения. Сегодня считается некрасивым в бизнесе пользоваться офшорными компаниями, этот период проходит», - сказал он.
Ранее западные СМИ распространили выдержки из громкого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers). Его фигурантами стали политики, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран. Среди них оказались и граждане России, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, семья главы Ростеха Сергея Чемезова, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин, семьи депутата Госдумы Алексея Чепы и председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа и многие другие. При этом в большинстве случаев речь идёт именно о родственниках, на которых офшорные активы были переоформлены якобы ещё восемь-девять лет назад.
Фигурантам «Досье Пандоры» ничего не грозит, считает президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов. В пресс-центре НСН он пояснил, что связано это с тем, что данные расследования получены из анонимных источников с нарушением закона.
«Данные, полученные противоправным путем, автоматически лишают разбирательства справедливости. В России доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. Это анонимная передача данных или получение информации путем утечек», - рассказал Трунов.
Вовсе не видит нарушений закона в переоформлении российскими чиновниками зарубежных активов на родственников и знакомых полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.
«Никаких нарушений в этом нет. Когда появилось законодательство, запрещающее российским чиновникам иметь зарубежные активы в виде ценных бумаг, счетов и так далее, все переоформили и выполнили требование закона», - сказал Барщевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Речь о нарушении закона может идти лишь в том случае, если чиновники незаконно вывели за рубеж активы или средства госбюджета, пояснил «Радиоточке НСН» юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
«Если один похитил кошелек из кармана и передал его другому подельнику, это же не значит, что вор, стащивший кошелек, становится невиноватым. Если какие-то лица, имеющие отношение к госбюджету, имеют такие средства, чтобы владеть активами за рубежом и прятать их в офшорах, это говорит о том, что данные факты могут быть основанием для антикоррупционных проверок. То что эти предположительно похищенные бюджетные средства были потом переведены и переоформлены куда-то еще, это не говорит о том, что здесь нет никакой вины», - сказал Ванин, подчеркнул, что имущество должно быть задекларировано и должны быть отчеты, на какие средства оно приобретено.
При этом политолог Аббас Галлямов считает, что авторы расследования добились своей цели – «слитые» сведения об офшорах российской элиты делегитимизируют всю систему власти и бьют по ней в общественном мнении.
«Это еще один камушек, это соломинка, которая, когда их накопится критическая масса, сломает хребет верблюду. Такие вещи должны происходить, укрепляя людей во мнении, что это не тот режим, с которым народу по пути. Такую цель и преследуют авторы подобных расследований», - объяснил он.
По мнению Галлямова, «Досье» мало на что повлияет в России, однако позиции его фигурантов при определенных условиях могут стать шаткими.
«Само по себе, в чистом виде это мало на что повлияет. Российские элиты страшно коррумпированы, народ в этом и так не сомневается. Тут нет ничего нового. Плохо, когда ты попадаешься, а если ты берешь, что называется, по чину, не лезешь в чужую кормушку, соблюдаешь аппаратные правила приличия, то тут ничего страшного нет. Путин, очевидно, не захочет солидаризироваться с расследователями и бить по головам своих людей за то, что они коррумпированы. Но, очевидно, в этой ситуации их позиции не укрепятся», - предположил политолог.
Не исключил того, что российские власти проанализируют «Досье Пандоры» и направят усилия на увеличение привлекательности российских юрисдикций, экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков.
«В России, возможно, будут созданы инструменты законодательные для того, чтобы уменьшить привлекательность офшорных схем. Офшор – это удобно, но со стороны нашего государства было бы правильно проанализировать это досье и попробовать убрать причины, почему люди уходят в офшорные схемы, это вопрос к законодателям. Это основное последствие, которое должно быть», - отметил Чирков в пресс-центре НСН.
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