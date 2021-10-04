Бить не будут? Чем офшорное досье грозит российской элите
Политологи в эфире НСН предположили, что опубликованное зарубежными журналистами досье не нанесет ощутимого вреда указанным в нем чиновникам.
В краткосрочной перспективе российским фигурантам расследования, которое опубликовал накануне Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), ничего не грозит, заявил политолог Аббас Галлямов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В публикации об офшорах, названной «Досье Пандоры» (Pandora Papers), указаны, кроме зарубежных политиков и чиновников, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, семья главы Ростеха Сергея Чемезова, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин, семья депутата Госдумы Алексея Чепы, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и многие другие.
«Само по себе, в чистом виде это мало на что повлияет. Российские элиты страшно коррумпированы, народ в этом и так не сомневается. Тут нет ничего нового. Плохо, когда ты попадаешься, а если ты берешь, что называется, по чину, не лезешь в чужую кормушку, соблюдаешь аппаратные правила приличия, то тут ничего страшного нет. Путин, очевидно, не захочет солидаризироваться с расследователями и бить по головам своих людей за то, что они коррумпированы, тоже не будет. Но, очевидно, в этой ситуации их позиции не укрепятся. Если у кого-то из них уже есть сильные аппаратные противники, если они уже балансируют на грани, публикация теоретически может сыграть во вред. Если кто-то сможет взять и этими материалами грамотно распорядиться – тогда да, могут быть проблемы», - рассказал Галлямов.
Политолог предположил, какие последствия могут быть у данной публикации.
«Этот эффект в России точно не будет краткосрочным. В долгосрочном смысле он, конечно, делегитимизирует систему, бьет по ней в общественном мнении. Это еще один камушек, это соломинка, которая, когда их накопится критическая масса, сломает хребет верблюду. Такие вещи должны происходить, укрепляя людей во мнении, что это не тот режим, с которым народу по пути. Такую цель и преследуют авторы подобных расследований», - объяснил он.
При этом политолог Марат Баширов напомнил, что досье нужно тщательно проверять на предмет достоверности и беспристрастности.
«Досье-то не новое, журналисты в нем уже копаются года два, соответственно, утечка была очень давно. Там огромное количество материалов. Понятно, что журналисты собрали их в определенные кейсы и дали их выборочно. Мы не обладаем всей полнотой информации. При этом сами офшоры являются частью английского законодательства, которое страхует права собственника. Использование офшоров само по себе не преступно и не запрещено. Другой вопрос, если человек туда выводит полученные доходы и прячет таким образом прибыль от государства, гражданином которого является, а налоги не платит – тогда это уже преступление», - отметил Баширов.
По словам политолога, в ряде случаев попадание в список ничего не значит, поскольку деньги в офшоры можно вывести и совершенно легально.
«Тот же [гендиректор Первого канала] Константин Эрнст по сделке с кинотеатрами – это вполне законная история. Он с партнерами закрепил владения там, но это не означает, что туда уходила прибыль. То же самое Герман Греф. Если это абсолютно законно заработанные деньги, с них выплачены налоги, и потом они ушли в офшор, потому что ему так удобно распоряжаться – в этом нет никакого преступления. В любом случае, надо проверять, не подделка ли это [досье], как они сами это прокомментируют. Надо смотреть документы. Я думаю, это попытка просто очернить российскую власть. Так как все сейчас пишут, что там опять не обнаружен президент Путин, то, соответственно, ищут каких-то людей с русскими фамилиями или тех, кто имеет отношение к правительственным органам, чтобы хотя бы что-то показать», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам в предыдущем созыве, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» свое попадание в скандальное досье.
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