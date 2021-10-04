Бить не будут? Чем офшорное досье грозит российской элите

При этом политолог Марат Баширов напомнил, что досье нужно тщательно проверять на предмет достоверности и беспристрастности.

«Досье-то не новое, журналисты в нем уже копаются года два, соответственно, утечка была очень давно. Там огромное количество материалов. Понятно, что журналисты собрали их в определенные кейсы и дали их выборочно. Мы не обладаем всей полнотой информации. При этом сами офшоры являются частью английского законодательства, которое страхует права собственника. Использование офшоров само по себе не преступно и не запрещено. Другой вопрос, если человек туда выводит полученные доходы и прячет таким образом прибыль от государства, гражданином которого является, а налоги не платит – тогда это уже преступление», - отметил Баширов.

По словам политолога, в ряде случаев попадание в список ничего не значит, поскольку деньги в офшоры можно вывести и совершенно легально.

«Тот же [гендиректор Первого канала] Константин Эрнст по сделке с кинотеатрами – это вполне законная история. Он с партнерами закрепил владения там, но это не означает, что туда уходила прибыль. То же самое Герман Греф. Если это абсолютно законно заработанные деньги, с них выплачены налоги, и потом они ушли в офшор, потому что ему так удобно распоряжаться – в этом нет никакого преступления. В любом случае, надо проверять, не подделка ли это [досье], как они сами это прокомментируют. Надо смотреть документы. Я думаю, это попытка просто очернить российскую власть. Так как все сейчас пишут, что там опять не обнаружен президент Путин, то, соответственно, ищут каких-то людей с русскими фамилиями или тех, кто имеет отношение к правительственным органам, чтобы хотя бы что-то показать», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам в предыдущем созыве, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» свое попадание в скандальное досье.

