«Элемент шантажа?» Юристы Барщевский и Ванин оценили «Досье Пандоры»

«Никаких нарушений в этом нет. Когда появилось законодательство, запрещающее российским чиновникам иметь зарубежные активы в виде ценных бумаг, счетов и так далее, все переоформили и выполнили требование закона», - сказал Барщевский.

Он также не усмотрел конфликта интересов в ситуации с офшорными активами родственников госслужащих.

Со своей стороны, юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин объяснил «Радиоточке НСН», что речь о нарушении закона может идти в том случае, если чиновники незаконно вывели за рубеж активы или средства госбюджета.

«Если один похитил кошелек из кармана и передал его другому подельнику, это же не значит, что вор, стащивший кошелек, становится невиноватым. Если какие-то лица, имеющие отношение к госбюджету, имеют такие средства, чтобы владеть активами за рубежом и прятать их в офшорах, это говорит о том, что данные факты могут быть основанием для антикоррупционных проверок. То что эти предположительно похищенные бюджетные средства были потом переведены и переоформлены куда-то еще, это не говорит о том, что здесь нет никакой вины», - сказал Ванин.

По его словам, имущество должно быть обязательно задекларировано и должны быть отчеты, на какие средства оно приобретено.

«Если, условно говоря, какой-то подросток, недавно вступивший в совершеннолетие, вдруг владелец заводов, газет, пароходов, ясно, что он не мог это заработать, а просто являлся подставным лицом для хранения незаконно имеющихся активов», - пояснил почетный адвокат России.

Ванин также высказал мнение, что материалы расследования могут использовать как шантаж в отношении тех, чьи имена еще не раскрыты.

«Сам факт публикации этого досье – это тревожный звоночек. Исходя из текущей обстановки, взаимоотношений между странами, возможно, это не последний шаг в цепочке публикаций. Открыта всего лишь часть этого досье, как элемент давления, если не сказать шантажа, в отношении тех лиц, которые на сегодняшний день пока не раскрыты в таких публикациях», - заключил собеседник НСН.