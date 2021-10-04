«Элемент шантажа?» Юристы Барщевский и Ванин оценили «Досье Пандоры»
Обнародованная часть Pandora Papers может использоваться для давления и шантажа в отношении тех, чьи имена еще не раскрыли, сказал НСН Валерий Ванин.
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не видит нарушений закона в переоформлении российскими чиновниками зарубежных активов на родственников и знакомых.
Ранее западные СМИ распространили выдержки из громкого журналистского расследования об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers). Его фигурантами стали политики, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран. В их числе оказались и граждане России. При этом в большинстве случаев речь идёт именно о родственниках, на которых офшорные активы были переоформлены якобы ещё восемь-девять лет назад.
«Никаких нарушений в этом нет. Когда появилось законодательство, запрещающее российским чиновникам иметь зарубежные активы в виде ценных бумаг, счетов и так далее, все переоформили и выполнили требование закона», - сказал Барщевский.
Он также не усмотрел конфликта интересов в ситуации с офшорными активами родственников госслужащих.
Со своей стороны, юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин объяснил «Радиоточке НСН», что речь о нарушении закона может идти в том случае, если чиновники незаконно вывели за рубеж активы или средства госбюджета.
«Если один похитил кошелек из кармана и передал его другому подельнику, это же не значит, что вор, стащивший кошелек, становится невиноватым. Если какие-то лица, имеющие отношение к госбюджету, имеют такие средства, чтобы владеть активами за рубежом и прятать их в офшорах, это говорит о том, что данные факты могут быть основанием для антикоррупционных проверок. То что эти предположительно похищенные бюджетные средства были потом переведены и переоформлены куда-то еще, это не говорит о том, что здесь нет никакой вины», - сказал Ванин.
По его словам, имущество должно быть обязательно задекларировано и должны быть отчеты, на какие средства оно приобретено.
«Если, условно говоря, какой-то подросток, недавно вступивший в совершеннолетие, вдруг владелец заводов, газет, пароходов, ясно, что он не мог это заработать, а просто являлся подставным лицом для хранения незаконно имеющихся активов», - пояснил почетный адвокат России.
Ванин также высказал мнение, что материалы расследования могут использовать как шантаж в отношении тех, чьи имена еще не раскрыты.
«Сам факт публикации этого досье – это тревожный звоночек. Исходя из текущей обстановки, взаимоотношений между странами, возможно, это не последний шаг в цепочке публикаций. Открыта всего лишь часть этого досье, как элемент давления, если не сказать шантажа, в отношении тех лиц, которые на сегодняшний день пока не раскрыты в таких публикациях», - заключил собеседник НСН.
Западные СМИ назвали имена российских политиков и бизнесменов, фигурирующих в офшорном расследовании. В их числе, в частности, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, также упоминаются семья главы Сбербанка Германа Грефа и семья главы Ростеха Сергея Чемезова, отмечает РБК.
Один из фигурантов «Архива Пандоры», зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил «Радиоточке НСН», в чем хитрость авторов расследования, которое он назвал «попыткой дискредитации» российской власти.
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