«Хитро написали!» Депутат Чепа отреагировал на попадание в офшорное «Досье Пандоры»
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам не скрывает, что долго жил за границей и вел бизнес, но отметил, что сейчас все задекларировано по закону.
Зарубежные СМИ, а также признанные иноагентом в России «Важные истории» распространили данные о причастности к офшорному бизнесу семей мировых элит. В пакете документов, названных «Архивом Пандоры», есть и граждане России. Утверждается, что с офшорами так или иначе якобы связаны гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семьи главы Ростеха Сергея Чемезова, главы Сбера Германа Грефа, депутата ГД Алексея Чепы.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам в предыдущем созыве, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сложившуюся ситуацию.
«Так как я в бизнесе 30 лет, естественно, был и за границей бизнес, и я много жил за границей и работал. Все это было. Все в соответствии с декларациями, все задекларировано, все указано, все, что нужно было, закрыто. Все сделано, как полагается, никаких нарушений нет», - заявил Чепа.
По словам депутата, журналисты проекта пытались с ним связаться, но от встречи отказались, а материалы представили «хитро», чтобы их нельзя было засудить.
«Журналисты проекта, конечно, пытались со мной связаться, звонили. Я предлагал встретиться, они: нет, нет, встретиться не хотим, только издалека. Я сказал, что, если они опубликуют какую-либо неправду, я их буду судить. Они очень хитро так написали, понимая, что за этим ничего нет, и это попытка дискредитировать, не что иное. Это агентство известно тем, что всячески пытается дискредитировать власть, дискредитировать нашу российскую действительность. Не зря его причислили к иноагентам», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Константин Эрнст прокомментировал РИА Новости информацию о том, что он якобы стал тайным партнером в сделке по покупке 39 кинотеатров советской эпохи в Москве.
Он заявил, что «никогда не скрывал» своего участия в этой сделке, отвергнув при этом мнение авторов расследования, что доля в сделке якобы досталась Эрнсту за организацию церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2014 в Сочи.
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