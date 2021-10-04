«Хитро написали!» Депутат Чепа отреагировал на попадание в офшорное «Досье Пандоры»

Зарубежные СМИ, а также признанные иноагентом в России «Важные истории» распространили данные о причастности к офшорному бизнесу семей мировых элит. В пакете документов, названных «Архивом Пандоры», есть и граждане России. Утверждается, что с офшорами так или иначе якобы связаны гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семьи главы Ростеха Сергея Чемезова, главы Сбера Германа Грефа, депутата ГД Алексея Чепы.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам в предыдущем созыве, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сложившуюся ситуацию.

«Так как я в бизнесе 30 лет, естественно, был и за границей бизнес, и я много жил за границей и работал. Все это было. Все в соответствии с декларациями, все задекларировано, все указано, все, что нужно было, закрыто. Все сделано, как полагается, никаких нарушений нет», - заявил Чепа.

По словам депутата, журналисты проекта пытались с ним связаться, но от встречи отказались, а материалы представили «хитро», чтобы их нельзя было засудить.