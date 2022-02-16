«Замедлят или отрубят»: В СПЧ призвали готовиться к жизни без Google и Faсebook

Даже если зарубежные соцсети выполнят требования закона о приземлении, их могут отключить россиянам в качестве санкции, заявил Игорь Ашманов. 



К иностранным компаниям, которые не выполняют закон о «приземлении», необходимо применять жесткие меры, в том числе блокировать и замедлять их работу на территории России, заявил предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство до конца февраля запустит «меры принуждения» для иностранных компаний, которые не выполнили закон о «приземлении». В частности, речь идет о запрете рекламы. Так, полностью закон выполнили только Apple и Spotify, а Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram не выполнили ни одно требование закона - не зарегистрировали представительство в РФ и личный кабинет на сайте РКН с формой обратной связи.

«Там ситуация очень сложная. У Google и Faсebook есть и коммерческие компоненты, есть и идеологические. Они все работают на правительство США и все ограничены довольно разными законами. В том числе актом о свободе. Предсказать, что они будут делать, трудно. Но если они сопротивляются юридическим аргументам, значит, будут применяться технологические. В частности, замедление, блокирование, запретят у них размещать рекламу. Будут наказывать тех, кто им платит. Будут выявлять такие транзакции и так далее. Уже хватит беспокоиться о том, как бы не перегнуть палку», - сказал Ашманов.
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По его словам, многие иностранные социальные сети могут отключить в России на фоне выдуманной агрессии в сторону Украины.

«Во-первых у нас ситуация, что на нас всем миром навалились о вторжении на Украину. Пытаются за эту выдуманную агрессию уже наложить санкции. Надо привыкать к мысли, что нам и так отрубят часть этих соцсетей. Или нам придется их отрубить, потому что они склонны участвовать в идеологических войнах. Кроме того, надо понимать, что аргумент о том, что надо пожалеть иностранцев... Это о том, что давайте продолжим растлевать и развращать детей и молодежь, потому что деньги же важнее», - отметил Ашманов.

Также член СПЧ подчеркнул, что Россия не является для Google и Faсеbook самой прибыльной площадкой. Ашманов выразил мнение, что компании могут отказаться исполнять закон и вовсе уйти с российского рынка.

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«Известно, кто из них и сколько зарабатывает на российской аудитории. В отношении Google - это сотни миллиардов. У Faсеbook, наверное поменьше. Фишка в том, важны ли для них эти деньги. Россия для них, все-таки, рынок номер три по деньгам и по аудитории. Основной рынок у них всегда США. В Китай их не пустили. Дальше идут европейские страны. Мотивация именно сохранять деньги не очень большая. Надо морально готовиться, что можно жить без Faсеbook и YouTube. Рано или поздно они сами нас заблокируют из-за санкций, либо вытворят что-то такое, что нам придется это сделать», -резюмировал Ашманов.

В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому иностранные IT-гиганты должны создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо. С легкой руки депутата Госдумы Александра Хинштейна его называют «законом о приземлении». Первой из других IT-гигантов требования закона выполнила американская компания Apple. Как отмечал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе НСН, Apple заинтересована в коммерческой «экспансии» в России, поэтому выполнение ей требований закона о приземлении вполне естественно.

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ФОТО: flickr/Esther Vargas
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