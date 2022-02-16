«Замедлят или отрубят»: В СПЧ призвали готовиться к жизни без Google и Faсebook

По его словам, многие иностранные социальные сети могут отключить в России на фоне выдуманной агрессии в сторону Украины.

«Во-первых у нас ситуация, что на нас всем миром навалились о вторжении на Украину. Пытаются за эту выдуманную агрессию уже наложить санкции. Надо привыкать к мысли, что нам и так отрубят часть этих соцсетей. Или нам придется их отрубить, потому что они склонны участвовать в идеологических войнах. Кроме того, надо понимать, что аргумент о том, что надо пожалеть иностранцев... Это о том, что давайте продолжим растлевать и развращать детей и молодежь, потому что деньги же важнее», - отметил Ашманов.

Также член СПЧ подчеркнул, что Россия не является для Google и Faсеbook самой прибыльной площадкой. Ашманов выразил мнение, что компании могут отказаться исполнять закон и вовсе уйти с российского рынка.