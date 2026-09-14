СМИ: В Литве подняли истребитель из-за стаи птиц, которую приняли за БПЛА
Власти Литвы приняли стаю птиц за беспилотник, сообщает Reuters.
По данным агентства, было принято решение закрыть аэропорт Вильнюса и поднять в воздух истребитель НАТО. Желтый уровень тревоги объявили в столице Литвы, в городах Электренай и Тракай. Объект, который приняли за БПЛА, оказался стаей птиц.
После визуального опознания объектов самолетом Североатлантического альянса предупреждение о воздушной опасности было снято, а аэропорт возобновил работу.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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