СМИ: В Литве подняли истребитель из-за стаи птиц, которую приняли за БПЛА

По данным агентства, было принято решение закрыть аэропорт Вильнюса и поднять в воздух истребитель НАТО. Желтый уровень тревоги объявили в столице Литвы, в городах Электренай и Тракай. Объект, который приняли за БПЛА, оказался стаей птиц.

После визуального опознания объектов самолетом Североатлантического альянса предупреждение о воздушной опасности было снято, а аэропорт возобновил работу.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

