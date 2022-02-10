ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
10 февраля 202213:11
ФАС России 10 февраля признала Google нарушителем антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Google было заведено в апреле 2021 года .
Так, компания злоупотребила своим доминирующем положением на рынке видеохостинга, блокируя российские каналы на YouTube. Отмечается, что ФАС определит для компании штраф во время административного расследования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Лукашенко озвучил единственное условие начала войны с Украиной
- Ориентация МОК: Песков отчитал «кричальщиков» о допинг-пробе Валиевой
- Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях
- Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО
- Лукашенко: Никакой войны не будет!
- Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
- «Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского
- Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
- ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
- «Камила, мы с тобой!»: Туктамышева поддержала Валиеву и призвала «держаться»
10 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru