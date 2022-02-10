ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС России 10 февраля признала Google нарушителем антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оборотные штрафы компаний Google и Meta достигли 5% от годового дохода

Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Google было заведено в апреле 2021 года .

Так, компания злоупотребила своим доминирующем положением на рынке видеохостинга, блокируя российские каналы на YouTube. Отмечается, что ФАС определит для компании штраф во время административного расследования.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФАСРоссия
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