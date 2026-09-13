«Краснодар» разошелся миром с «Акроном» в матче 8-го тура РПЛ

Гости открыли счет уже на 13-й минуте благодаря точному удару Константина Марадишвили. На 20‑й минуте арбитр Василий Казарцев отменил гол полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи после подсказки VAR из‑за оффсайда. «Быкам» удалось спасти матч только под конец игры благодаря голу Хуана Боселли на 87-й минуте.

Несмотря на эту ничью, «Краснодар» с 20 очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Акрон», в активе которого 5 баллов, располагается на 14-й строчке.

В девятом туре, который пройдет 17 сентября, «Акрон» примет на своем стадионе грозненский «Ахмат», а «Краснодар» сыграет на выезде против «Оренбурга», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».