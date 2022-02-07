«Незаменимая Meta»: Европе грозят волнения из-за закрытия Facebook
Президент компании «Интернет и право» Антон Серго уверен, что Facebook и Instagram на территории ЕС запретить будет сложно – это приведет к опасному недовольству граждан.
Закрытие на территории ЕС социальных сетей Facebook и Instagram приведет к недовольству пользователей, что невыгодно европейским политикам, заявил доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что в компании Meta рассматривают возможность закрытия на территории ЕС социальных сетей Facebook и Instagram из-за принятия в Евросоюзе нового закона, который предусматривает хранение и обработку данных только на европейских серверах. В настоящий момент данные компании Meta находятся и в Европе, и в США.
«Я думаю, это пока с двух сторон бряцание оружием, потому что уход подобного сервиса из Европы достаточно плох во всех отношениях. Если в ряде стран есть сравнительно крупные свои аналоги –в России, в Китае – в Европе сильных аналогов сервисов, развернутых Meta, нет. В этом смысле рынок сильно потеряет, а главное - будет потеря удобства пользователей, а пользователи – это люди, которые определяют политику страны в конечном итоге, через них принимают все решения. В Европе государство не так от общества отделено. В этом смысле это будет очень плохое решение. Я думаю, что европейские политики будут искать консенсус и как-то этот вопрос урегулировать», - объяснил Серго.
Он подчеркнул, что это также невыгодно и самой компании, для которой европейский рынок является достаточно значимым с точки зрения бюджета.
«Для самой компании — это, безусловно, тоже достаточно существенные потери, потому что это довольно значимый и большой по бюджету рынок. Понятно, что какие-то местные стартапы взлетят, которые попытаются их заменить, но создать полноценные сервисы за короткий срок все равно не получится, плюс есть определенный консерватизм в привычках пользователей», - добавил он.
Оборотные штрафы, наложенные на компании Google и Meta российскими судами, составили 5% от их годового дохода. Это следует из опубликованных ранее текстов решений. Размер штрафов для американских компаний составил 144 для Google и 39,8 млрд рублей для Meta.
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