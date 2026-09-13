Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель

Мендель вошла в список из десяти лиц, которых украинские власти обвиняют в распространении дезинформации и российской пропаганды. Ограничительные меры включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и ряд других запретов.

Комментируя это решение, сама Мендель заявила, что попала под ограничения, поскольку выступала за мир.

Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 по июль 2021 года. До этого она работала журналисткой и получила должность по результатам открытого конкурса. После ухода из администрации украинского лидера она вернулась к журналистике и неоднократно подвергала резкой критике политику президента.

Ранее Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний и 34 физических лиц, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

