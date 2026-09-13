Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против своего бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Мендель вошла в список из десяти лиц, которых украинские власти обвиняют в распространении дезинформации и российской пропаганды. Ограничительные меры включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и ряд других запретов.
Комментируя это решение, сама Мендель заявила, что попала под ограничения, поскольку выступала за мир.
Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 по июль 2021 года. До этого она работала журналисткой и получила должность по результатам открытого конкурса. После ухода из администрации украинского лидера она вернулась к журналистике и неоднократно подвергала резкой критике политику президента.
Ранее Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний и 34 физических лиц, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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