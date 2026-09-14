«Роскосмос» показал снимок Москвы с борта МКС

Космонавт из России Анна Кикина опубликовала снимок Москвы, сделанный с борта Международной космической станции, сообщает «РЕН ТВ».

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В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что в честь 879-летия столицы Кикина сфотографировала самый большой по площади город Европы.

Снимок был сделан с высоты около 400 км над Землей. На нем хорошо видна вся городская агломерация Москвы.

Ранее космонавт с МКС запечатлел старт «Союза МС-28» с Байконура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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