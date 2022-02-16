Роскомнадзор пригрозил запретом на рекламу «неприземлившимся» компаниям в России

Роскомнадзор до конца февраля запустит «меры принуждения» для иностранных компаний, которые не выполнили закон о «приземлении». Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Роскомнадзор выбрал Mediascope единым измерителем интернет-аудитории

«В частности это запрет рекламы», — приводит РБК слова Субботина.

Замглавы Роскомнадзора отметил, что полностью закон выполнили только Apple и Spotify. Частично закон выполнили Tik-Tok, Likeme, Twitter, Zoom, Viber. Субботин добавил, что Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram не выполнили вообще ни одно требование закона.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что компания Apple заинтересована в коммерческой «экспансии» в России, поэтому выполнение ей требований так называемого «закона о приземлении» вполне естественно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РоскомнадзорРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры