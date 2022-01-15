Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в соответствии с законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Американской корпорации также следует разместить электронную форму на порталах icloud.com, apps.apple.com и music.apple.com, открыть отдельное представительство в России либо учредить юридическое лицо.
Согласно законодательству, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ уполномоченные представительства. В составленный Роскомнадзором перечень включены компании Google, Apple, Meta Platforms, TikTok, Twitter, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Twitch, Pinterest.
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