Кремль ответил на угрозы Зеленского ударить по российской энергетике

По его словам, Москва начала наносить ответные удары уже после атак Киева по мирной инфраструктуре. Ранее Зеленский предложил двигаться к энергетическому перемирию, однако, по словам Пескова, предметных переговоров об этом нет.

11 сентября президент Украины заявил, что Украина готова отвечать на удары России по украинской энергетической системе, которые, по его утверждениям, Москва готовит к зиме.

Ранее Песков заявил, что Киев предлагает перемирие в той области, «которая является ахиллесовой пятой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

