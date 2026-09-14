Кремль ответил на угрозы Зеленского ударить по российской энергетике
Заявления лидера Украины Владимира Зеленского о возможных ударах по российской энергетике являются шагом к эскалации, заявил телеканалу «Россия» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Москва начала наносить ответные удары уже после атак Киева по мирной инфраструктуре. Ранее Зеленский предложил двигаться к энергетическому перемирию, однако, по словам Пескова, предметных переговоров об этом нет.
11 сентября президент Украины заявил, что Украина готова отвечать на удары России по украинской энергетической системе, которые, по его утверждениям, Москва готовит к зиме.
Ранее Песков заявил, что Киев предлагает перемирие в той области, «которая является ахиллесовой пятой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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