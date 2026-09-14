СМИ: Российские «Герани-5» меняют ход боев в воздухе
Новые российские реактивные беспилотные летательные аппараты «Герань-5» значительно превосходят предыдущие модели и меняют характер боев в воздухе, сообщает The Financial Times.
По данным издания, их массовое применение оказалось неожиданным для чиновников и производителей Украины. Ожидалось, что Москва сделает ставку на менее мощный беспилотник «Герань-3», способный развивать скорость около 300 километров в час, а не на более скоростные и дальнобойные «Герань-4» и «Герань-5».
«Герань-5» может летать со скоростью до 600 километров в час, нести боеголовку массой 90 килограммов и преодолевать расстояние до 1000 километров. Как заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, российский оператор поднимается на высоту 2–5 километров, обнаруживает цель, фиксирует ее камерой, после чего «Герань» автоматически наносит удар.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что реактивная «Герань» залетела в окно главы СБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Роскосмос» показал снимок Москвы с борта МКС
- СМИ: Российские «Герани-5» меняют ход боев в воздухе
- СМИ: На границе Украины Джонсон и советник Мерца чуть попали под удар БПЛА
- Кремль ответил на угрозы Зеленского ударить по российской энергетике
- «Краснодар» разошелся миром с «Акроном» в матче 8-го тура РПЛ
- Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 140 украинских БПЛА
- Россиянка родила прямо на борту самолета
- Lunar Embassy: США не могут претендовать на Луну
- «Спартак» разгромил «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ