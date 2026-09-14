СМИ: Российские «Герани-5» меняют ход боев в воздухе

По данным издания, их массовое применение оказалось неожиданным для чиновников и производителей Украины. Ожидалось, что Москва сделает ставку на менее мощный беспилотник «Герань-3», способный развивать скорость около 300 километров в час, а не на более скоростные и дальнобойные «Герань-4» и «Герань-5».

«Герань-5» может летать со скоростью до 600 километров в час, нести боеголовку массой 90 килограммов и преодолевать расстояние до 1000 километров. Как заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, российский оператор поднимается на высоту 2–5 километров, обнаруживает цель, фиксирует ее камерой, после чего «Герань» автоматически наносит удар.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что реактивная «Герань» залетела в окно главы СБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

