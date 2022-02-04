«Впереди паровоза»: Мариничев ждет «приземления» в России Twitter и TikTok вслед за Apple
Западные соцсети и интернет-компании не выполняли требования «закона о приземлении», пока была возможность это «не делать», сказал НСН Дмитрий Мариничев.
Компания Apple заинтересована в коммерческой «экспансии» в России, поэтому выполнение ей требований так называемого «закона о приземлении» вполне естественно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что американская компания Apple первой из других IT-гигантов выполнила требования закона. По данным ведомства, компания исполнила требование «создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо».
«Российский рынок, может быть, и небольшой по соотношению с мировым, но он является значимым, русский язык входит в первую пятерку языков, которые используются в интернете. Это говорит о многом, поэтому коммерческим компаниями однозначно выгодно здесь иметь свое присутствие. Здесь вопрос баланса этих интересов, стоимости владения и ведения бизнеса и доходной части. Но с точки зрения экспансии это, конечно же, важно. По закону капитализма, любая компания стремится к монополии, к тому, чтобы быть представленной во всех сегментах рынка на всех территориях, то есть – к коммерческой экспансии», - сказал Мариничев.
Он высказал предположение, что Google, Twitter, TikTok, Telegram и другие компании последуют примеру Apple.
«Должны открыть. Это упрощает структуру взаимодействия и в интересах компаний, которые так или иначе продвигают и зарабатывают на своем продукте», - пояснил интернет-омбудсмен.
При этом Мариничев отметил, что эти компании предпочитают не «бежать впереди паровоза» и не делать то, что можно не делать.
«Здесь никто впереди паровоза не бежит, и если есть возможность что-то не делать, конечно, они будут «не делать», и это абсолютно естественное и нормальное явление, так и должно быть. Если есть возможность не нести дополнительные издержки и находиться в более комфортных административных ограничениях, конечно, по доброй воле и собственной инициативе вы делать этого не будете. Как-никак, открытие представительств – это дополнительная финансовая нагрузка, плюс это накладывает ряд существенных ограничений, которые диктуются местным законодательством, и которые компании должны безоговорочно выполнять», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому иностранные IT-гиганты должны создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо. С легкой руки депутата Госдумы Александр Хинштена его называют «законом о приземлении».
17 января представительство в России открыл мессенджер Viber, о чем сообщила пресс-служба компании. По данным Роскомнадзора, по состоянию на 4 февраля, личный кабинет на сайте ведомства зарегистрировали компании Apple, Twitter, TikTok, Likeme, Viber и Spotify. При этом пять из них разместили форму обратной связи на своих ресурсах.
Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко ранее говорил «Радиоточке НСН», что запрет на платежи для соцсетей, не выполняющих требования «закона о приземлении», может стимулировать их открыть офисы в России.
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