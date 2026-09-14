СМИ: На границе Украины Джонсон и советник Мерца чуть попали под удар БПЛА
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и ряд европейских чиновников едва не попали под удар российского беспилотника, сообщает Mash.
Это произошло на польско-украинской границе. БПЛА нанес удар по пограничному переходу Ягодин-Дорогуск. В интернете распространились видео горящих грузовиков, а также поврежденный автозаправочный комплекс.
По данным издания Spiegel, свидетелем атаки стал и один из ближайших соратников канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер. В момент удара он ехал на поезде из Киева в сторону Польши. Джонсон также возвращался в Польшу на этом поезде после конференции.
В поезде находились советники по вопросам безопасности из других европейских правительств, члены немецкого Бундестага, дипломаты и ученые. Никто из них не пострадал.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ могут ударить по Киеву так, что камня на камне не останется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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