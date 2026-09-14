Это произошло на польско-украинской границе. БПЛА нанес удар по пограничному переходу Ягодин-Дорогуск. В интернете распространились видео горящих грузовиков, а также поврежденный автозаправочный комплекс.

По данным издания Spiegel, свидетелем атаки стал и один из ближайших соратников канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер. В момент удара он ехал на поезде из Киева в сторону Польши. Джонсон также возвращался в Польшу на этом поезде после конференции.

В поезде находились советники по вопросам безопасности из других европейских правительств, члены немецкого Бундестага, дипломаты и ученые. Никто из них не пострадал.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ могут ударить по Киеву так, что камня на камне не останется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

