Почти половина вакцинированных «ЭпиВакКороной» осталась без антител
Почти у половины добровольцев, которые вакцинировались препаратом от центра «Вектор», не нашли антител после 9 месяцев, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.
Ранее разработчики «ЭпиВакКороны» заявляли, что препарат сможет защищать организм на срок около года. Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса по результатам первых двух фаз клинических испытаний составила 100%.
При этом 47 человек из 89 участников клинических испытаний заявили, что получили отрицательный тест на антитела. Это подтвердили еще четыре участника гражданской вакцинации. По словам добровольцев, даже у тех, кто получил положительный анализ на антитела, их титр очень низкий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- В Индии у заболевшего COVID-19 нашли «зеленую плесень»
- Почти половина вакцинированных «ЭпиВакКороной» осталась без антител
- Губерниев поставил себе оценку за эфир с Бузовой
- Отец Сапеги просит Лукашенко ее помиловать
- Производитель рыбных консервов указал на массовую подделку сайры
- Составлен список самых быстрых футболистов Евро-2020
- В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения из-за COVID-19
- Член ОП предложил повысить стипендии до прожиточного минимума
- На Украине смоделировали уничтожение танка Т-90 дроном
- СМИ: в России собираются «заморозить» оптовые цены на бензин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru