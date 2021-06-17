Почти половина вакцинированных «ЭпиВакКороной» осталась без антител

Почти у половины добровольцев, которые вакцинировались препаратом от центра «Вектор», не нашли антител после 9 месяцев, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

Минздрав сообщил, у кого не появляются антитела к COVID-19

Ранее разработчики «ЭпиВакКороны» заявляли, что препарат сможет защищать организм на срок около года. Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса по результатам первых двух фаз клинических испытаний составила 100%.

При этом 47 человек из 89 участников клинических испытаний заявили, что получили отрицательный тест на антитела. Это подтвердили еще четыре участника гражданской вакцинации. По словам добровольцев, даже у тех, кто получил положительный анализ на антитела, их титр очень низкий.

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ФОТО: sobyanin.ru
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