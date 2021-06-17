Почти половина вакцинированных «ЭпиВакКороной» осталась без антител

Ранее разработчики «ЭпиВакКороны» заявляли, что препарат сможет защищать организм на срок около года. Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса по результатам первых двух фаз клинических испытаний составила 100%.

При этом 47 человек из 89 участников клинических испытаний заявили, что получили отрицательный тест на антитела. Это подтвердили еще четыре участника гражданской вакцинации. По словам добровольцев, даже у тех, кто получил положительный анализ на антитела, их титр очень низкий.

