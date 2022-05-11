«Помните Манежку?» Глава «Трезвой России» опасается возврата алкоголя на стадионы

Снятие запрета на продажу алкоголя на стадионах негативно скажется на россиянах и может привести к буйствам болельщиков, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ранее стало известно, что в Москве до 31 декабря снимут запрет на продажу спиртных напитков крепостью до 16,5% в спортивных сооружениях. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на постановление, подписанное мэром столицы.