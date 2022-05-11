«Помните Манежку?» Глава «Трезвой России» опасается возврата алкоголя на стадионы

Пьяные болельщики доходили до безумия и устраивали «перевороты», пока не ввели запрет на алкоголь, сказал в эфире НСН Султан Хамзаев.

Снятие запрета на продажу алкоголя на стадионах негативно скажется на россиянах и может привести к буйствам болельщиков, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ранее стало известно, что в Москве до 31 декабря снимут запрет на продажу спиртных напитков крепостью до 16,5% в спортивных сооружениях. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на постановление, подписанное мэром столицы.

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«Любая инициатива по защите бизнеса должна быть, но не за счет здоровья наших граждан. Я предлагаю чиновникам, которые такого рода «возвратку» делают, не забывать, почему мы вводили запрет продажу алкоголя в спорткомлпексах. Это всегда доводило до уровня безумия, когда пьяные болельщики устраивали перевороты, вплоть до Революции. Помните, что происходило на Манежной площади почти 20 лет назад?» - сказал Хамзаев.

По его мнению, за данными нововведениями стоят лоббисты, при этом на другой чаше весов – здоровье россиян.

«Это лоббизм алкогольной отрасли. Они под видом, что всем плохо, делают себе лучше, чем другим. Я выступаю против подобной инициативы и считаю, что она негативно скажется на здоровье граждан. Даст ли она обогатиться предпринимателям, это понятно. Но здесь нужно понимать, что для нас важнее. Нужно помогать тому бизнесу, которому реально тяжело. А у бизнеса, занимающегося продажей алкоголя, точно нет никаких проблем, у нас и так чрезмерное потребление алкоголя по стране», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Со своей стороны, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал НСН, что продажа некрепкого алкоголя в культурных учреждениях и на стадионах является «плюсом, а не минусом», и не приведет к усилению алкоголизации России.

11 декабря 2010 года на Манежной площади в Москве произошли массовые беспорядки с участием футбольных фанатов после гибели болельщика «Спартака» Егора Свиридова в ходе инцидента с участием выходцев с Кавказа. На Манежку тогда пришли, по разным данным, от 5 до 50 тысяч человек. Стычки футбольных хулиганов с приезжими происходили в те дни во многих районах города.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ступников
ТЕГИ:СтадионБолельщикиАлкоголь
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