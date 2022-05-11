«Уевшихся не будет!»: Алкоголь в музеях и на стадионах назвали повышением культуры пития

Продажа некрепкого алкоголя в культурных учреждениях и на стадионах не приведет к увеличению роста потребления спиртного в России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в Москве до 31 декабря снимут запрет на продажу спиртных напитков крепостью до 16,5% в спортивных сооружениях. Аналогичные разрешения в качестве эксперимента сделают для музеев и концертных залов.