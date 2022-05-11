«Уевшихся не будет!»: Алкоголь в музеях и на стадионах назвали повышением культуры пития
Продажа некрепкого алкоголя в культурных учреждениях и на стадионах не приведет к увеличению роста потребления спиртного в России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее «Ведомости» сообщили, что в Москве до 31 декабря снимут запрет на продажу спиртных напитков крепостью до 16,5% в спортивных сооружениях. Аналогичные разрешения в качестве эксперимента сделают для музеев и концертных залов.
«Оцениваю это очень положительно. Люди, которые на улице пили, теперь будут пить в более культурной обстановке. Это не имеет никакого отношения к усилению алкоголизации или к росту потребления. Это повышение культуры потребления. Меры, которые существовали, вроде бы должны были снижать потребление, однако это никак не снижает. При этом разрешительный процесс не увеличит потребление, он просто передаст часть алкоголя из других каналов этому нормальному и культурному каналу», - сказал Дробиз.
При этом он напомнил о советских театральных буфетах и призвал не верить миниатюре Аркадия Райкина «В греческом зале».
«В советское время практически во всех очагах культуры существовали подобные заведения, театральные буфеты, абсолютно везде продавали алкоголь, и я не помню там "уевшихся", "обожравшихся" или упившихся до "положения риз", хотя был большим театралом и много ходил. Интермедия Райкина "В греческом зале" - не более, чем веселая шутка», - подчеркнул директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
По словам Дробиза, эта мера позволит учреждениям культуры заработать, хоть и не станет для них «спасением».
«В данной экономической ситуации курочка клюет по зернышку. Это не значит, что данная мера их спасет, но в любом случае это плюс, а не минус. Пусть там не Бог весть, но в этих заведениях дорогая продукция, высокие наценки», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин говорил НСН, что инициатива столичных властей о подключении камер ночных клубов к системе видеонаблюдения Москвы, поможет раскрыть не только преступления, связанные с наркотиками, но и с драками и даже с пропажей людей.
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