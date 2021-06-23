«60% против!» Социологи раскрыли влияние обязательной вакцинации на выборы в Госдуму

«То, что это будет недовольство властью, однозначно. У нас какие-то действия власти не всегда переходят в протестное голосование, однако 100% это будет недовольство властью и 100%.- то, что протестное голосование повысится. При этом параллельно с непопулярными законами о вакцинации будут прямые выплаты родителям, что чуть-чуть исправит ситуацию. Но надо понимать, какая будет явка, и от этого плясать. Если явка будет «засушенная», это один расклад, если она будет большой – другой», - сказал Федоров.

Со своей стороны, директор «Левада-Центра» (признан иностранным агентом на территории РФ) Денис Волков не ожидает резкого роста недовольства.

Однако Волков призвал не проводить прямой связи между нежеланием людей вакцинироваться и их голосованием на выборах.

«Это будет зависеть от того, как проведут вакцинацию. Есть те, у кого есть противопоказания, а 10% россиян не хочет вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. Если вакцинация будет жесткая и не учитывающая особенности людей, если будут принуждать всех, тогда, возможно, будет рост напряженности. Но если ее проведут мягко и умно, большинство воспримет обязательную вакцинацию как «советский опыт». Люди говорят, что тогда прививали и не спрашивали, а раз сейчас спрашивают, раз она необязательная, значит это не так важно, не так опасно и можно не прививаться. Так что я бы не говорил, что резко вырастет обеспокоенность. Например, рейтинги Собянина (мэр Москвы Сергей Собянин – прим. НСН) практически не изменились. Они немного снизились после первой волны локдауна и жестких мер, но каких-то серьезных снижений к выборам ждать не стоит. Сейчас вакцинация затрагивает определенные группы людей и, например, те, кто работает с детьми или в сфере услуг, считают, что это правильно», - пояснил «Радиоточке НСН» директор «Левада-Центра».

По его словам, есть стабильные цифры – 40% тех, кто «за» вакцинацию, и 60% тех, кто к ней относится с недоверием.

«В целом, согласно нашим данным, большинство не хотело бы прививаться. У нас постоянная цифра в 60% тех, кто не хочет вакцинироваться, но это не жесткие «антипрививочники», а люди колеблющиеся, которым не хватает информации и примера тех, кому они доверяют, чтобы принять решение. Большинство говорит: «Мы хотим подождать». Если им будет надо куда-то поехать, получить какую-то услугу или об этом попросят на работе, они привьются. Если вакцинацию сделают обязательной, думаю, несмотря на то, что они не очень хотят и боятся, большинство привьется. Ну и еще одна стабильная цифра, это 40% россиян, которые за вакцинацию. Они как раз и прививаются, и 10-11% уже вакцинированных как раз из этой группы. Так что ресурс добровольной вакцинации – не больше 40%», - рассказал Волков.

Социологи также объяснили, почему, согласно опросу ВЦИОМ, 49% россиян «за» обязательную вакцинацию, а 30% «против», а по данным HeadHunter - только 35% «за» и больше половины «против».