Работодатель сможет отстранить от работы отказавшихся от вакцинации сотрудников
Работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию против коронавируса 60% сотрудников. Работников компаний, отказавшихся делать прививку без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы.
Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.
Там отметили, что руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации своих сотрудников от COVID-19 в сроки, которые обозначил главный государственный санитарный врач по Москве.
Тех сотрудников, которые отказались вакцинироваться без медицинских противопоказаний, работодатель имеет право отстранить от работы, говорится в сообщении оперштаба.
Также отмечается, что наличие антител не является медицинским противопоказанием для вакцинации, передает RT.
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