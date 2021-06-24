Работодатель сможет отстранить от работы отказавшихся от вакцинации сотрудников

Работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию против коронавируса 60% сотрудников. Работников компаний, отказавшихся делать прививку без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы.

Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.

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Там отметили, что руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации своих сотрудников от COVID-19 в сроки, которые обозначил главный государственный санитарный врач по Москве.

Тех сотрудников, которые отказались вакцинироваться без медицинских противопоказаний, работодатель имеет право отстранить от работы, говорится в сообщении оперштаба.

Также отмечается, что наличие антител не является медицинским противопоказанием для вакцинации, передает RT.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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