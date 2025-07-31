По его словам, в 2025 году зарплаты в сфере туризма выросли на 52%.

«Зарплаты стремительно растут: по итогам весны 2025 года - рост на 52% год к году. Средняя зарплата в туризме составляет 80-130 тысяч рублей в месяц, в Москве и Санкт-Петербурге могут предлагать 125-150 тысяч рублей в месяц. Лучшие специалисты (например, управляющие ресторанами при отелях) и менеджеры получают до 200-350 тысяч рублей в месяц. В регионах - стабильный спрос и достойные зарплаты, а в небольших городах оплата ниже, но потребность в кадрах тоже высокая. Сфера подходит как для амбициозных студентов, так и для соискателей с разными стартовыми возможностями - высокий спрос, хорошие перспективы карьерного роста и профессионального развития», - заключил эксперт.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что для большинства выпускников сфера туризма пока не является приоритетной с точки зрения поступления, но там можно зарабатывать приличные деньги.

