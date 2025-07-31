HR-эксперт заявил об остром дефиците кадров в туротрасли
Туризм в России - растущая, перспективная сфера, однако в ней наблюдается острый дефицит кадров даже на фоне активно растущих зарплат, сказал НСН Гарри Мурадян.
В туристической отрасли в России наблюдается острый дефицит кадров, а зарплаты активно растут год к году, сказал в эфире НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
В 2025 году более 80 тысяч бюджетных мест выделено для будущих специалистов туриндустрии, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования сейчас проходит приемная кампания. По направлениям высшего образования, связанным с туризмом, абитуриенты уже подали заявления примерно на 130 тысяч конкурсных групп, а в учреждения СПО направили порядка 120 тысяч заявлений. Мурадян отметил, что
«В отрасли сохраняется острый кадровый дефицит: сейчас занято около одного миллиона человек, а только до 2030 года потребуется дополнительно 400 тысяч сотрудников (45 тысяч с высшим образованием, 116 тысяч - со средним профессиональным). Работодатели активно расширяют набор сотрудников, увеличивают зарплаты и усиливают соцпакет - конкуренция за кадры высокая. Растет спрос как на молодых специалистов, так и на опытных работников отелей, гидов, экскурсоводов и ресторанных работников», - сказал собеседник НСН.
Он отметил, что туризм является весьма перспективной сферой.
«Туризм в России - растущая, перспективная сфера: государство вкладывает в развитие отрасли, создаются новые рабочие места, вводятся образовательные квоты, формируются специальные образовательные центры. Сезонный фактор есть, но государство и бизнес делают ставку на круглогодичные направления (деловой, событийный, гастрономический, этнотуризм), что сглаживает сезонность», - сказал Мурадян.
По его словам, в 2025 году зарплаты в сфере туризма выросли на 52%.
«Зарплаты стремительно растут: по итогам весны 2025 года - рост на 52% год к году. Средняя зарплата в туризме составляет 80-130 тысяч рублей в месяц, в Москве и Санкт-Петербурге могут предлагать 125-150 тысяч рублей в месяц. Лучшие специалисты (например, управляющие ресторанами при отелях) и менеджеры получают до 200-350 тысяч рублей в месяц. В регионах - стабильный спрос и достойные зарплаты, а в небольших городах оплата ниже, но потребность в кадрах тоже высокая. Сфера подходит как для амбициозных студентов, так и для соискателей с разными стартовыми возможностями - высокий спрос, хорошие перспективы карьерного роста и профессионального развития», - заключил эксперт.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что для большинства выпускников сфера туризма пока не является приоритетной с точки зрения поступления, но там можно зарабатывать приличные деньги.
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