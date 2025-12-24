Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Кремле.

Во время беседы российский лидер поздравил Алиева с днем рождения. Отмечается, что разговор носил теплый и дружеский характер, к нему присоединилась также первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников», - рассказали в Кремле.

Кроме того, лидеры двух стран в разговоре подтвердили настрой на всестороннее укрепление двусторонних союзнических отношений и условились о дальнейших личных контактах.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, напоминает РЕН ТВ.

