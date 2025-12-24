Как дыра в саркофаге ЧАЭС отвлекает внимание от неудач ВСУ

Руководство Чернобыльской АЭС заявлениями о разрушенном еще в феврале саркофаге над 4-м энергоблоком пытается отвлечь внимание от происходящего в зоне СВО, сказал НСН Владимир Кузнецов.

Пробоину в саркофаге Чернобыльской АЭС площадью шесть квадратных метров вполне можно залатать, однако руководство Чернобыльской АЭС специально отвлекает внимание от происходящего на СВО и занимается отмыванием денег. Об этом НСН заявил доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Саркофаг Чернобыльской АЭС может обрушиться в случае нового удара – для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение, заявил директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов в комментарии телеканалу France24. Тараканов отметил, что полное возобновление нового безопасного саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС может занять от трех до четырех лет. Кузнецов назвал подобные заявления пиар-акцией и попыткой отвлечь внимание от происходящего в зоне СВО.

«Внутри блока находятся порядка 190 тонн отработанного ядерного топлива, период полураспада которого составляет сотни и тысячи лет, и искореженные в результате взрыва металлоконструкции. Ситуация непростая – в феврале произошло поражение саркофага дроном, а суетиться начали лишь спустя десять месяцев. Непонятно, где МАГАТЭ, администрация станции и так далее были раньше. Я думаю, что сейчас идет политическая игра, некая пиар-акция и отмывание денег, попытка переключить внимание с событий, которые происходят в зоне СВО, особенно перед предполагаемыми выборами. Причем неизвестно, как Украина тратит эти деньги. Давать интервью французским СМИ – это глупость, потому что проект создания этой арки был французским, а начали строить в 2007 году украинцы, только в 2018 году его пустили в эксплуатацию. Проект этот неудачный, потому что французы никогда не занимались такими объектами и ликвидацией последствий аварий. Я удивляюсь, как он не сложился под тяжестью мокрого снега», – сказал Кузнецов.

Собеседник НСН добавил, что российские специалисты помогали свою помощь в строительстве защитного сооружения, но получили отказ.

«При этом советские специалисты за семь месяцев в 1986 году, пусть и не без некоторых огрехов, но построили нормальный железобетонный саркофаг, хотя тысячи человек были облучены. И когда спустя много лет мы предлагали возвести конструкцию, которая прослужит около 100 лет, от нашей помощи отказались. Сейчас там дыра шесть квадратных метров – ее же закрыть вполне можно. Но на станции предпочитают тратить бешеные деньги плюс к уже потраченным 2,5 млрд евро. Причем саркофаг запустили в 2018 году, чтобы начинать разборку старого саркофага, но, по моим данным, никакой работы в этом направлении не проводилось», – отметил эксперт.

Ранее Кузнецов заявил, что с момента начала своей работы на территории России после 2022 года организация МАГАТЭ не сделала ничего полезного ни для России, ни даже для Украины, при этом получая от России миллионы долларов в год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

