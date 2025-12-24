Киргизия опровергла данные о въезде россиян по загранпаспортам

Киргизия не планирует вводить норму о въезде россиян в страну только по заграничным паспортам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

В РФ разрешили ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС

Ранее СМИ сообщили, что Киргизия якобы запретит въезд гражданам России по внутренним паспортам с 1 января, отмечает RT.

«Информация не соответствует действительности», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Киргизский МИД в ближайшее время опубликует более подробную информацию на этот счет.

