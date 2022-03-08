Криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении поддержки VIsa и Mastercard

Криптовалютная биржа Binance прекращает поддерживать карты Visa и Mastercard, которые выпущены в России. Об этом говорится в заявлении платформы.

Центробанк: Сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт MasterCard и Visa в РФ

Ограничения вступят в силу в полночь 10 марта по московскому времени.

«Все операции с картами Mastercard и Visa, инициированные финансовыми учреждениями за пределами РФ, также будут недоступны в пределах Российской Федерации на платформе», — отмечается в сообщении платформы.

Представитель Binance сообщил ForkLog, что ограничения не коснутся P2P-торговли. Исключением из этого правила станут санкционные кредитные организации.

Ранее в Binance заявили, что не собираются в одиночном порядке «замораживать миллионы аккаунтов невиновных пользователей».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Криптовалюта
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