«Минфин против криптоманьяков»: Клименко объяснил, почему легализация криптовалют равна запрету
Минфин предлагает американскую версию «разрешения» для Павла Дурова, которая идентична запрету Центробанка, сказал НСН Герман Клименко.
Предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее Центробанк предложил запретить на территории России криптовалюты. Со своей стороны, Минфин настаивает на регулировании вместо запрета. Ведомство, в частности, предложило проводить все операции через российские банки и идентифицировать держателей криптокошельков.
«Центробанк предлагает запретить, а Минфин предлагает по сути разрешить, но это - одно и то же действие. Если разрешать криптовалюты в том виде, как предлагает Минфин, они становятся абсолютно «белыми» и прозрачными, что, честно говоря, и сейчас является такой же историей. Минфин предлагает предположить, что криптовалюты являются акциями и сделать с ними то же самое, что с той или иной акцией. При этом одна-единственная привлекательность криптовалют – это анонимность, плюс это не облагаемый налогами источник дохода. Поэтому здесь предложение Минфина в некотором роде равнозначно предложению ЦБ», - сказал Клименко.
Он также объяснил, чего добиваются «криптоманьяки».
«Если рассматривать криптовалюту, как ценные бумаги, то никакой опасности в ней нет. Но если ввести криптовалюты в криптооборот, чего добиваются криптоманьяки, - это, по сути, легализовать два триллиона денег, которые неизвестно откуда взялись. Например, казино напечатало два триллиона фишек – и это не деньги, но они предлагают поменять все это на доллары. Также и здесь. Криптовалюта - это все-таки производная с неизвестным назначением, это история про необеспеченную валюту, которую ни одна страна мира к себе, как расчетный инструмент, никогда не пустит. Как игровой инструмент – да, пожалуйста, но как денежный эквивалент никто и никогда не возьмет себе криптовалюту», - подчеркнул Клименко.
По его словам, оборот криптовалюты на 90% связан с «нелегальными историями».
«Все споры ведутся вокруг одной позиции. Кто-то утверждает, что 99% оборота криптовалюты – это незаконная история, а криптоманьяки говорят, что все наоборот. Мой опыт подсказывает, что действительно, 90% оборота криптовалют связан с нелегальностью. Если это будет легализовано, тут же уйдет весь флер и привлекательность, и на этом все закончится», - прогнозирует экс-советник президента России по развитию интернета.
Он также сравнил предложения Минфина с действиями властей США в отношении блокчейн-проекта Павла Дурова The Open Network (TON).
«В Америке Павлу Дурову не запретили делать TON, ему сказали – определись, если это ценные бумаги, у тебя такой путь, а если деньги, то другой. Если деньги – тюрьма, а если ценные бумаги - надо сделать огромный пласт работы. И он отказался от этой истории. По сути, Минфин предлагает в чем-то американский вариант, который сродни запрету», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Предложение Банка России о запрете на территории страны выпуска, майнинга и обращения криптовалют объясняется целью «снижения угроз». По утверждению агентства Bloomberg, ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет, якобы связав его с тем, что таки меры могут лишить доступа к финансирования оппозицию и СМИ-иноагентов.
Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов говорил в этой связи «Радиоточке НСН», что России следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.
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