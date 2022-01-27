«Минфин против криптоманьяков»: Клименко объяснил, почему легализация криптовалют равна запрету

Предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее Центробанк предложил запретить на территории России криптовалюты. Со своей стороны, Минфин настаивает на регулировании вместо запрета. Ведомство, в частности, предложило проводить все операции через российские банки и идентифицировать держателей криптокошельков.