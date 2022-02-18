Силуанов: Минфин рассчитывает на принятие закона о криптовалютах до конца года

Минфин России рассчитывает на принятие законопроекта о легализации криптовалют до конца 2022 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью каналу «Россия 24».

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«Мы должны пройти несколько этапов: принять согласованные решения внутри правительства и Центрального банка, внести законопроект в парламент», - сказал Силуанов.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КриптовалютаАнтон СилуановМинфинРоссия
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