ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ из-за спецоперации на Украине
Евросоюз готовит четвертый пакет мер против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.
По его словам, меры будут приняты в отношении компаний, которые «активно поддерживают людей, которые подрывают украинский суверенитет». Также Боррель пообещал, что новые санкции касаются членства России в международных финансовых организациях, сферы криптовалют, экспорта предметов роскоши, они также будут направлены на энергетический сектор, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что предложенные Еврокомиссией санкции предусматривают в том числе приостановку членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать влияние санкций на экономику России.
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