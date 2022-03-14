ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ из-за спецоперации на Украине

Евросоюз готовит четвертый пакет мер против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

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По его словам, меры будут приняты в отношении компаний, которые «активно поддерживают людей, которые подрывают украинский суверенитет». Также Боррель пообещал, что новые санкции касаются членства России в международных финансовых организациях, сферы криптовалют, экспорта предметов роскоши, они также будут направлены на энергетический сектор, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что предложенные Еврокомиссией санкции предусматривают в том числе приостановку членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать влияние санкций на экономику России.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСанкции ЕС
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