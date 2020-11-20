Правительство Великобритании предложило сократить выброс углерода отказом от ненужных электронных писем
Великобритания выступит с предложением сократить количество отправляемых по электронной почте писем на климатическом саммите СОР26 в 2021 году. Об этом пишет BBC.
В правительстве полагают, что спам, который отправляют ежедневно в огромных количествах по электронной почте, наносит значительный ущерб экологической обстановке в мире.
Отмечается, что даже одно не отправленное каждым жителем Великобритании письмо в день предотвратить выброс более 18 тонн углерода в год. При этом это число составляет всего 0,0037% от общего объема выбросов в стране.
Эксперты в разговоре с BBC заявили, что большинство глобальных изменений связаны с военно-промышленным комплексом и деятельностью некоторых трансатлантических корпораций. Однако принятие личных мер по сокращению углерода тоже принесет пользу для окружающей среды.
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