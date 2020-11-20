Правительство Великобритании предложило сократить выброс углерода отказом от ненужных электронных писем

Великобритания выступит с предложением сократить количество отправляемых по электронной почте писем на климатическом саммите СОР26 в 2021 году. Об этом пишет BBC.

В правительстве полагают, что спам, который отправляют ежедневно в огромных количествах по электронной почте, наносит значительный ущерб экологической обстановке в мире.

Отмечается, что даже одно не отправленное каждым жителем Великобритании письмо в день предотвратить выброс более 18 тонн углерода в год. При этом это число составляет всего 0,0037% от общего объема выбросов в стране.