«Неоднозначно, но печально». Гусев отреагировал на претензии властей к «Проекту»
Глава Союза журналистов Москвы и постоянной комиссии СПЧ по СМИ Павел Гусев сообщил, что разбирается в этой ситуации и признался, что с отныне нежелательным в РФ изданием незнаком.
Прокуратура признала «нежелательной организацией» издание «Проект», а его главного редактора Романа Баданина и других сотрудников Минюст включил в список иностранных агентов. Председатель постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что СПЧ сейчас изучает эту проблему. На вопрос, планируют ли в СПЧ выступить с официальным заявлением, он ответил: «Мы этим занимаемся». При этом Гусев, являющийся также главой Союза журналистов Москвы (СЖМ), добавил, что «не уверен», что СЖМ выступит с таким же заявлением, «но это возможно».
«Там не так все просто и однозначно. Но ведь если принято решение в соответствии с тем законом, который существует, значит, были какие-то основания. Мы занимаемся этой проблемой, она непростая. Закон, который дает возможность признавать определенные структуры и, в частности, журналистские таковыми, уже появился. К сожалению, надо было бороться на начальной стадии принятия закона. Мы боролись, возражали против трактовок в таком виде в законодательстве против СМИ. Но, к сожалению, ничего не получилось. Поэтому мы обязательно этот вопрос будем рассматривать. Результат? Я не уверен в нем, ведь не я один решаю», - заявил он.
По словам Гусева, признание иногентом значительно затрудняет работу СМИ, что иногда приводит к их закрытию.
«Существует массовый слушатель, читатель, «смотритель» и профессиональный. Для профессионала это может быть мало значимо, для обычного потребителя информации слово «иноагент» вызывает отторжение. И, естественно, это затрудняет работу значительно. Поэтому те СМИ, которые были признаны иностранными агентами, либо уходят со сцены, либо создают новые средства массовой информации», - продолжил Гусев.
Гусев отметил, что СЖМ ничем не сможет помочь журналистам, признанными иноагентами.
«Если они таковыми признаны, то мы против закона ничего не можем сделать. Абсолютно. Здесь все подвластно только законодательным структурам», - отметил глава Союза журналистов Москвы.
Дальнейшее признание различных СМИ иноагентами будет зависеть от того, что они делают, считает Гусев. При этом он воздержался от личной оценки деятельности издания «Проект».
«Я не был постоянным читателем и не могу сейчас прокомментировать, в каком отношении и каком направлении работали эти ребята и журналисты. Мне не приходилось с ними общаться. Они не настолько крупные и для меня не представляли особого интереса. Сложно это сказать. Я не думаю, что при том необычайном многообразии средств массовой информации от того или иного СМИ он как-то отразится и создаст катастрофическую обстановку. Но в любом случае это очень печально», - отметил Гусев.
«Проект» - первое СМИ, деятельность которого признана «нежелательной. Гусев оценил вероятность, что этот прецедент распространится и на другие средства массовой информации.
«Если они будут идти тем путем, теми шагами, которыми следовало это издание, то, естественно, все возможно. Но я не думаю, что это будет носить массовый характер. Большинство зарегистрированных СМИ работают в рамках законодательства», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что американская НПО «Проект Медиа», деятельность которой была признана накануне Генпрокуратурой нежелательной на территории России, находится в стадии ликвидации, об этом сообщил в пятницу Telegram-канал издания «Проект». В сообщении отмечается, что эта компания больше не имеет финансовых отношений с журналистами, работающими в России.
Издание «Проект» основан в 2018 году и специализируется на публикации расследований о нарушениях представителей власти. В разное время материалы издания были посвящены Рамзану Кадырову, Евгению Пригожину, а также окружению Владимира Путина. В конце июня в домах Баданина и его коллег прошли обыски. Журналисты связали их с публикацией «Проекта», посвященной главе МВД Владимиру Колокольцеву.
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