Во Франции при сходе поезда с рельсов пострадали 44 человека
Более 40 человек получили травмы после схода поезда с рельсов близ коммуны Клеон во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что состав столкнулся с «неопознанным объектом». Всего поезд перевозил 180 пассажиров.
«По предварительным данным, пострадали 44 человека. Среди них 18-летняя девушка, которая была эвакуирована в университетскую больницу Руана в критическом состоянии», - сообщил канал.
Ранее стало известно о столкновении поездов в районе населенного пункта Адамус в Испании, в результате погибла россиянка, сообщает «Радиоточка НСН».
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