Во Франции при сходе поезда с рельсов пострадали 44 человека

Более 40 человек получили травмы после схода поезда с рельсов близ коммуны Клеон во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В Новосибирске сошли с рельсов три груженых вагона-цистерны

Отмечается, что состав столкнулся с «неопознанным объектом». Всего поезд перевозил 180 пассажиров.

«По предварительным данным, пострадали 44 человека. Среди них 18-летняя девушка, которая была эвакуирована в университетскую больницу Руана в критическом состоянии», - сообщил канал.

Ранее стало известно о столкновении поездов в районе населенного пункта Адамус в Испании, в результате погибла россиянка, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПострадавшиеПоездаФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры