Россиянину Хачанову не удалось выйти в финал US Open
12 сентября 202601:40
Юлия Савченко
Россиянин Карен Хачанов не смог обыграть представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
Хачанов уступил сопернику со счетом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6). Матч продлился почти три часа.
В финале турнира Зверев сыграет против победителя встречи между американцами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо.
Ранее россиянам Андрею Рублеву и Мирре Андреевой не удалось выйти в финал смешанного разряда на US Open.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт Сафонов напомнил о двухэтапной индексации пенсии по старости в России
- Во Франции при сходе поезда с рельсов пострадали 44 человека
- Россиянину Хачанову не удалось выйти в финал US Open
- Баканов: Россия и Индия займутся изучением атмосферы Венеры
- Правительство расширило возможности авторизации через портал госуслуг
- Путин заявил о попытках Запада «дожать» Россию
- Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
- Экс-министра связи РФ Николая Никифорова объявили в розыск
- Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад»
- ФОМ и ВЦИОМ сообщили об изменении недельного рейтинга Путина