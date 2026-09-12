Россиянину Хачанову не удалось выйти в финал US Open

Россиянин Карен Хачанов не смог обыграть представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

Хачанов уступил сопернику со счетом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6). Матч продлился почти три часа.

В финале турнира Зверев сыграет против победителя встречи между американцами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо.

Ранее россиянам Андрею Рублеву и Мирре Андреевой не удалось выйти в финал смешанного разряда на US Open.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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