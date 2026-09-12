Эксперт Сафонов напомнил о двухэтапной индексации пенсии по старости в России

Страховые пенсии по старости в следующем году проиндексируют в России дважды. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ТАСС.

«В 2027 году... продолжит действовать двухэтапная схема индексации страховых пенсий - с 1 февраля и с 1 апреля», - отметил эксперт.

Как указал Сафонов, с февраля фиксированная часть выплат вырастет на 4%, до 9 968,08 рубля.

Также профессор рассказал, что стоимость индивидуального пенсионного коэффициента с 1 февраля составит 163,03 рубля, с 1 апреля - 168,57 рубля.

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что в 2027 году размер минимальной пенсии неработающего пенсионера может составить около 17,8 тысячи рублей.

