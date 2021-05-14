Знак качества? Медиаменеджеры о включении в список СМИ-иноагентов
Известные медиаменеджеры признались НСН, что включение в список СМИ-иноагентов вызывает у них разные чувства: от спокойствия до отвращения.
Минюст 14 мая включил издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов. Ранее в списке СМИ-иноагентов оказалась «Медуза». Главный редактор "Комсомольской правды" и основатель телеканала "Дождь" рассказали НСН, как они к этому относятся.
Включение в список иноагентов со временем может стать для некоторых СМИ «знаком качества», однако ничего хорошего в этом нет, сказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» основатель телеканала «Дождь» Наталья Синдеева.
«Да, конечно, это уже будет как знак качества, наверное, для всех, кто туда попал. Но в целом это отвратительно», - заявила Синдеева.
При этом она отметила, что попадание в список СМИ-иноагентов не является вопросом престижа.
«Это не вопрос престижа, а в принципе не нормальная ситуация, когда собственных граждан, людей, которые обожают Россию и все делают для ее изменения к лучшему, профессиональных журналистов делают фактически врагами собственной страны. Ничего хорошего в этом нет», - подчеркнула основатель «Дождя».
Синдеева считает, что изданиям нужно оспаривать включение с список СМИ-иноагентов, однако не верит в перспективы справедливого правосудия.
«Оспаривать нужно. Я знаю, что «Медуза» оспаривает, наверняка VTimes будут оспаривать. Но, когда мы понимаем, что это политическое решение, ясно, что решение суда будет то, которое примут не в суде», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главред издания Владимир Сунгоркин признался «Радиоточке НСН», что не слышал об издании VTimes, а к включению в список СМИ-иноагентов «Медузы» отнесся спокойно.
«Я спокойно отнесся к тому, что «Медузу» объявили иноагентом, потому что она базируется в Латвии, работает с территории этой страны, мы видим иностранное финансирование, судя по всему. И это проходит по закону», - считает Сунгоркин.
При этом он признался, что не желает коллегам попадания в список СМИ-иноагентов.
«Это не моя мечта добавлять какие-то СМИ в список иноагентов. Там такой закон, что можно нечаянно всем оказаться в этом списке. Если пофантазировать о том, что «Комсомольская правда» получила бы мощный рекламный контракт от условной Германии, нас, наверное, тоже бы могли внести в этот список. Поэтому я никому из своих коллег не желаю в нем оказаться. Я читаю «Медузу» и постоянное упоминание о том, что она иностранный агент это чтение не улучшает», - отметил он.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отсутствие маркировки при ссылках на СМИ, признанных Минюстом РФ иноагентами.
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