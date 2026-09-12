Фигуристы Бойкова и Козловский стали первыми в короткой программе на турнире в США
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на турнире John Nicks Pairs International в США.
Россияне заняли первое место с результатом 70,39 балла. Вторыми стали представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин (68,03 балла), третье место занимают американцы Одри Шин и Спенсер Акира Хоу (67,25 балла).
Произвольную программу представят 12 сентября.
Турнир John Nicks Pairs International проходит в Норвуде, штат Массачусетс. Спортсмены из России участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
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