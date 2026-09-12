Умер инженер-конструктор советской лунной программы Владимир Бугров

Инженер-конструктор, ветеран космонавтики Владимир Бугров умер на 94-м году жизни. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на его жену.

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«Не стало Владимира Евграфовича Бугрова, бывшего ведущего конструктора по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран"», - отмечает издание.

Бугров работал в ОКБ-301 (НПО им. С. А. Лавочкина) и участвовал в разработке крылатой ракеты «Буря» и зенитного ракетного комплекса «Даль». В 1961 году инженер перешел в ОКБ-1 Сергея Королева (ОАО РКК «Энергия»), где в том числе принимал участие в создании лунного орбитального корабля и тяжелого межпланетного корабля для облета Венеры и Марса.

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ФОТО: РИА Новости
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