Умер инженер-конструктор советской лунной программы Владимир Бугров

«Не стало Владимира Евграфовича Бугрова, бывшего ведущего конструктора по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран"», - отмечает издание.

Бугров работал в ОКБ-301 (НПО им. С. А. Лавочкина) и участвовал в разработке крылатой ракеты «Буря» и зенитного ракетного комплекса «Даль». В 1961 году инженер перешел в ОКБ-1 Сергея Королева (ОАО РКК «Энергия»), где в том числе принимал участие в создании лунного орбитального корабля и тяжелого межпланетного корабля для облета Венеры и Марса.

