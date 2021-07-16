Журналисты «Проект Медиа» сообщили о ликвидации компании

«Однако мы как журналисты продолжаем верить в то, что наша работа важна и нужна нашей родине. О том, в какой форме наш журналистский коллектив продолжит свою работу, мы сообщим отдельно», - отмечают авторы обращения.

Они обещают, что журналистских расследований меньше не станет, подчеркивая, что «журналистика – это не преступление».

Генпрокуратура РФ накануне признала нежелательной работу американской неправительственной организации «Проект Медиа» в России. Как отметили в ведомстве, деятельность НПО угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России.

Кроме того, Минюст РФ включил журналистов «Проект Медиа» в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагентов. В список попали Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.

