Журналисты «Проект Медиа» сообщили о ликвидации компании
Американская НПО «Проект Медиа», деятельность которой была признана накануне Генпрокуратурой нежелательной на территории России, находится в стадии ликвидации, сообщает в пятницу Telegram-канал издания «Проект».
В сообщении отмечается, что эта компания больше не имеет финансовых отношений с журналистами, работающими в России.
«Однако мы как журналисты продолжаем верить в то, что наша работа важна и нужна нашей родине. О том, в какой форме наш журналистский коллектив продолжит свою работу, мы сообщим отдельно», - отмечают авторы обращения.
Они обещают, что журналистских расследований меньше не станет, подчеркивая, что «журналистика – это не преступление».
Генпрокуратура РФ накануне признала нежелательной работу американской неправительственной организации «Проект Медиа» в России. Как отметили в ведомстве, деятельность НПО угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России.
Кроме того, Минюст РФ включил журналистов «Проект Медиа» в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагентов. В список попали Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.
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