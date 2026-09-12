Кравцов: Пятиклассники со второго учебного полугодия начнут изучать новый предмет

Учащиеся пятых классов российских школ начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России» в текущем учебном году. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

По его словам, старт предмета - одно из ключевых событий в предстоящем учебном году.

«Со второго полугодия его начнут изучать пятиклассники, в следующем учебном году 6-7-е классы», - отметил Кравцов.

Глава Минпросвещения указал, что новый предмет направлен на формирование традиционных ценностей на основе примеров жизни выдающихся личностей и героев страны.

Ранее Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября обществознание будет изучаться только в 9–11-х классах школ.

