Кравцов: Пятиклассники со второго учебного полугодия начнут изучать новый предмет
Учащиеся пятых классов российских школ начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России» в текущем учебном году. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.
По его словам, старт предмета - одно из ключевых событий в предстоящем учебном году.
«Со второго полугодия его начнут изучать пятиклассники, в следующем учебном году 6-7-е классы», - отметил Кравцов.
Глава Минпросвещения указал, что новый предмет направлен на формирование традиционных ценностей на основе примеров жизни выдающихся личностей и героев страны.
Ранее Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября обществознание будет изучаться только в 9–11-х классах школ.
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