Минюст России включил восемь журналистов в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ внесло восемь журналистов в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов. Список опубликован на сайте ведомства.
В перечень Минюста включены шесть сотрудников НПО «Проект Медиа» (признана Генпрокуратурой нежелательной организацией) Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.
Также в реестр СМИ-иноагентов попали главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош и журналистка «Радио Свобода» (признанного СМИ, выполняющим функции иноагента) Елизавета Маетная, отмечает телеканал «360».
Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность НПО «Проект Медиа», напоминает РИА ФАН. Структуре принадлежит издание «Проект», которое публикует расследования о чиновниках, политиках и олигархах, отмечает Ura.ru.
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