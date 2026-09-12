Роспотребнадзор создаст тест-систему для выявления 30 видов респираторных вирусов
Роспотребнадзор занимается разработкой новой тест-системы, которая позволит определять 30 видов острых респираторных вирусов. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в беседе с РИА Новости.
В стране уже используется тест-система, распознающая 25 вирусов.
«Сейчас коллеги готовят тест-систему, в которой будет "зашито" почти 30 вирусов», - отметила Попова.
Глава Роспотребнадзора указала на важность выявления системой и вирусов, и бактерий. Специалисты решают эту непростую задачу. По словам Поповой, этот путь позволяет проверить большой спектр возбудителей сразу.
Ранее Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа для нынешнего эпидемического сезона. В него включили вирус свиного и гонконгского гриппа, а также вирус B/Victoria.
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