Роспотребнадзор создаст тест-систему для выявления 30 видов респираторных вирусов

Роспотребнадзор занимается разработкой новой тест-системы, которая позволит определять 30 видов острых респираторных вирусов. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в беседе с РИА Новости.

В стране уже используется тест-система, распознающая 25 вирусов.

«Сейчас коллеги готовят тест-систему, в которой будет "зашито" почти 30 вирусов», - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора указала на важность выявления системой и вирусов, и бактерий. Специалисты решают эту непростую задачу. По словам Поповой, этот путь позволяет проверить большой спектр возбудителей сразу.

Ранее Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа для нынешнего эпидемического сезона. В него включили вирус свиного и гонконгского гриппа, а также вирус B/Victoria.

