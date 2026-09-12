Журналист Карлсон заявил, что Москва «бесконечно лучше» Нью-Йорка
Американский журналист Такер Карлсон считает, что Москва лучше Нью-Йорка. Об этом он рассказал каналу Russia Today.
Карлсон в 2024 году дважды посетил российскую столицу для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного лучше Нью-Йорка, бесконечно лучше», - отметил журналист.
По его словам, столица России «гораздо больше и приятней». Карлсон поделился, что увидел процветающий город, это говорит «о том, куда движется мир».
Ранее журналист заявил, что граждан США арестовывают по возвращении из поездок в Россию.
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