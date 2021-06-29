Полиция пришла с обысками к журналистам издания «Проект»
Полицейские пришли с обысками к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину и корреспондентке Марии Жолобовой. Об этом сообщается в Telegram-канале расследовательского издания.
Отмечается, что сотрудники полиции пришли к Жолобой во вторник рано утром, требуя пустить их внутрь. Позже правоохранители провели обыск в квартире Баданина, отмечает Ura.ru.
Кроме того, возле дома Марии Жолобовой задержали заместителя главного редактора Михаила Рубина. Журналиста привезли в квартиру его родителей, где проводится обыск.
«Сегодня в "Проекте" должно выйти расследование Жолобовой про главу МВД Владимира Колокольцева, мы анонсировали его накануне. Жолобова также — автор многих резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова», — сообщается в Telegram-канале издания.
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