Трамп заявил, что в будущем его признают спасителем США
12 сентября 202604:34
Юлия Савченко
Историки в будущем признают роль президента США Дональда Трампа в спасении страны. Об этом заявил сам глава Белого дома в интервью каналу Fox News.
«Когда будут написаны книги, думаю, в них скажут: "Я спас страну". Я правда в это верю», - отметил Трамп.
По словам политика, до его второго президентского срока Соединенные Штаты катились в пропасть, но он спас страну.
Ранее президент США составил рейтинг лидеров государства и поместил себя во главе списка в категории «величайший».
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