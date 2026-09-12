Трамп заявил, что в будущем его признают спасителем США

«Когда будут написаны книги, думаю, в них скажут: "Я спас страну". Я правда в это верю», - отметил Трамп.

По словам политика, до его второго президентского срока Соединенные Штаты катились в пропасть, но он спас страну.

Ранее президент США составил рейтинг лидеров государства и поместил себя во главе списка в категории «величайший».

