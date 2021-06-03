«Вот и завтракайте!»: Венедиктов осадил Захарову на ПМЭФ за СМИ-иноагентов. Видео
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вступили в спор по поводу СМИ-иноагентов. Словесная перепалка между ними возникла во время делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
Захарова высказалась в том плане, что российский закон о СМИ-иноагентах был принят в ответ на аналогичный документ в США. Она заявила о притеснении Вашингтоном некоторых средств массовой информации из России, и отнесла этот закон к международным отношениям.
В ответ на это Венедиктов обвинил Захарову в «передёргивании» фактов. По его словам, он «как нормальный гражданин» и журналист, критикует в первую очередь свои власти, а не правительства других стран. Как подчеркнул главред «Эха Москвы», отечественный закон об иноагентах — «это внутреннее российское дело, а не международные отношения».
Представитель МИДа посчитала, что Венедиктов перебил её и заметила: «Вы не на «Эхе Москвы», а на деловом завтраке». «Вот и завтракайте, а я буду говорить», — парировал журналист.
По словам Алексея Венедиктова, некоторые российские журналисты боятся, что их объявят иноагентами, что помешает им исполнять свои профессиональные обязанности. Однако Мария Захарова утверждала, что этот закон не ущемляет права СМИ, признанных в России иноагентами.
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