«Вот и завтракайте!»: Венедиктов осадил Захарову на ПМЭФ за СМИ-иноагентов. Видео

В ответ на это Венедиктов обвинил Захарову в «передёргивании» фактов. По его словам, он «как нормальный гражданин» и журналист, критикует в первую очередь свои власти, а не правительства других стран. Как подчеркнул главред «Эха Москвы», отечественный закон об иноагентах — «это внутреннее российское дело, а не международные отношения».

Представитель МИДа посчитала, что Венедиктов перебил её и заметила: «Вы не на «Эхе Москвы», а на деловом завтраке». «Вот и завтракайте, а я буду говорить», — парировал журналист.

По словам Алексея Венедиктова, некоторые российские журналисты боятся, что их объявят иноагентами, что помешает им исполнять свои профессиональные обязанности. Однако Мария Захарова утверждала, что этот закон не ущемляет права СМИ, признанных в России иноагентами.