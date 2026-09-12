В ДТП в Амурской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате аварии с двумя легковыми автомобилями в Тамбовском муниципальном округе Амурской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Отмечается, что на 41-м километре трассы Благовещенск-Гомелевка из-за выезда на встречную полосу движения столкнулись «Инфинити» и «Тойота Корона Премио». Первое авто загорелось из-за удара.
При аварии от полученных травм погибли четыре человека - водители и пассажиры обеих машин. Двух пассажиров «Тойоты» доставили в больницу, позже они скончались.
Ранее в Архангельской области в ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковушкой погибли 13 человек, в том числе двое детей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ДТП в Амурской области погибли шесть человек
- Кравцов: Пятиклассники со второго учебного полугодия начнут изучать новый предмет
- Фигуристы Бойкова и Козловский стали первыми в короткой программе на турнире в США
- Журналист Карлсон заявил, что Москва «бесконечно лучше» Нью-Йорка
- Эксперт Сафонов напомнил о двухэтапной индексации пенсии по старости в России
- Во Франции при сходе поезда с рельсов пострадали 44 человека
- Россиянину Хачанову не удалось выйти в финал US Open
- Баканов: Россия и Индия займутся изучением атмосферы Венеры
- Правительство расширило возможности авторизации через портал госуслуг
- Путин заявил о попытках Запада «дожать» Россию