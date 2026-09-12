В ДТП в Амурской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате аварии с двумя легковыми автомобилями в Тамбовском муниципальном округе Амурской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В Архангельской области в ДТП с автобусом и лесовозом погибли 12 человек

Отмечается, что на 41-м километре трассы Благовещенск-Гомелевка из-за выезда на встречную полосу движения столкнулись «Инфинити» и «Тойота Корона Премио». Первое авто загорелось из-за удара.

При аварии от полученных травм погибли четыре человека - водители и пассажиры обеих машин. Двух пассажиров «Тойоты» доставили в больницу, позже они скончались.

Ранее в Архангельской области в ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковушкой погибли 13 человек, в том числе двое детей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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