«В Бурятии меня боятся!» Сергей Зверев связал штраф с защитой Байкала
Зверев сказал НСН, что его рейтинги в Бурятии гораздо больше «нарисованных цифр», и не всем нравится то, что он защищает природу и экологию.
Стилист и экоактивист Сергей Зверев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Бурятии боятся его нового участия в выборах и строят «козни», выписав несправедливый штраф.
Ранее суд в Москве оштрафовал Зверева на 20 тысяч рублей за поздно сданные отчеты о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в Госдуму.
«В Бурятии нам сказали, что это связано еще и с тем, что у меня там слишком большие рейтинги, за меня больше всех голосовали, и это не те цифры, которые «нарисовали». Там очень боятся, что я снова буду избираться, и в связи с этим козни строят», - сказал Зверев.
Он пообещал, что штраф будет обжалован, и связал преследование еще и со своей экологической деятельностью.
«Да, будем оспаривать, мы же понимаем, как у нас не любят защитников Байкала, защитников природы и экологии. У нас люди, которые зарабатывают триллионы на народном достоянии, нефрит увозят тоннами, - это все нормально, все прилично, никто никого не штрафует, а защитников можно оштрафовать, осудить, посадить, все, что угодно», - подчеркнул экоактивист.
При этом Зверев заявил, что успел подать документы в срок, несмотря на «жесточайший локдаун».
«По закону я уложился в сроки, хотя это не от меня зависело, я мог и раньше послать, но все зависело от Сбербанка. Как только он мне справку предоставил, я сразу же пошел на почту, чтобы онлайн выслать все документы. Там мне сказали, что никогда такого не делали, но для меня это сделают, учитывая, что тогда был объявлен самый жесткий локдаун в Бурятии. Это был жесточайший локдаун, ехать было нельзя категорически, тогда даже некоторые авиарейсы не летали туда. При этом мы были с избиркомом на связи каждый день и говорили им, что выехать не можем», - рассказал бывший кандидат в депутаты.
Зверев также посетовал, что в суд не пустили представителей СМИ, а его помощницу и представителя партии «Зеленых» пустили только после того, как он выразил возмущение.
В 2021 году Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые». В ходе предвыборной кампании он записал красивый клип на гимн Бурятии. Однако ни клип, ни обещания «спасти Байкал», ни корни не помогли уроженцу поселка Култук Иркутской области победить в соперничестве с представителями «Единой России» и КПРФ.
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