«В Бурятии меня боятся!» Сергей Зверев связал штраф с защитой Байкала

Стилист и экоактивист Сергей Зверев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Бурятии боятся его нового участия в выборах и строят «козни», выписав несправедливый штраф.

Ранее суд в Москве оштрафовал Зверева на 20 тысяч рублей за поздно сданные отчеты о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в Госдуму.