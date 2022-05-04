«Горят огромные болота!»: Экологи рассказали, каким городам угрожает токсичный смог
В зону «особого внимания» входят Москва, Тюменская и Свердловская области, которые до лета еще можно спасти от торфяных пожаров, сказал в эфире НСН Григорий Куксин.
Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин.
Ранее в среду Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 137 лесных пожаров на площади более 15 тысяч га. При этом самые крупные пожары зафиксированы в Курганской области.
«Весной в основном горят не леса, основные площади сейчас – это горение травы. 100% пожаров возникает из-за людей, поджигающих траву, никаких других причин практически нет. Сейчас ситуация начинает выправляться в связи с тем, что растет зеленая трава. Конечно, и пожарные с лесниками работают, спасают населенные пункты, но не везде это получается. Уже много населенных пунктов пострадало, много сгорело дачных массивов. Однако из весеннего эпизода с горением травы, я надеюсь, мы в течение недели-двух выйдем», - сказал Куксин.
По его словам, главная проблема сейчас - торфяники, дымы от которых летом могут накрыть Тюмень и другие крупные города.
«К сожалению, много мест, где огонь прошел по территории торфяников. Это приводит к тому, что весной начинает гореть торф. Например, в Свердловской области вокруг Екатеринбурга торфяные пожары тушат практически ежедневно, к северу от Тюмени огромные болота, на которых люди подожгли траву. Если сейчас не потушить очаги, то к лету возможно задымление города, потому что площадь болота значительно превышает площадь Тюмени. И таких мест довольно много. Это Новосибирская область. Смоленская, Калининградская, Новгородская», - рассказал эколог.
При этом Куксин назвал и Москву в числе регионов, находящихся в зоне особого внимания.
«В зоне особого внимания должны оказаться "необычные" регионы, которые раньше не так часто горели по торфу – это Свердловская, Тюменская, Новосибирская области, ну и традиционно регионы, где торф более массово добывался, в том числе вокруг Москвы. И, конечно, летом мы опасаемся задымлений, связанных с крупными лесными пожарами, но это только предстоит, часть пожаров добавится от гроз, которых тоже становится больше. Но это летняя история, а сейчас надо затушить траву и все торфяные пожары - они только возникают и их пока можно потушить», - подчеркнул руководитель противопожарной программы «Гринпис».
Он также объяснил, чем весенний смог отличается от летнего.
«Смог уже сейчас был в некоторых городах и на трассах. И в Курганской области, и в Омской, и в Амурской дым приходит в города. Просто весной он не приходит в города надолго, горит в основном трава, иногда огонь заходит в лес, но это не затяжные крупные пожары, а множество быстрых и скоротечных. А летние пожары, которые нам еще предстоят, будут давать длительное задымление. При этом торфяной дым гораздо более токсичный», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев говорил на пресс-конференции в НСН, что на майские праздники дачникам не запрещают жарить шашлыки, предупредив о штрафах за неумышленный пожар.
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