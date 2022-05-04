«Горят огромные болота!»: Экологи рассказали, каким городам угрожает токсичный смог

Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин.

Ранее в среду Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 137 лесных пожаров на площади более 15 тысяч га. При этом самые крупные пожары зафиксированы в Курганской области.