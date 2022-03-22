Эколог предрек длинный и тяжелый сезон лесных пожаров в России в 2022 году
Руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко рассказал, что санкции не сильно повлияют на лесоохранную отрасль, но некоторые компании уже уходят из России, что вызывает проблемы у арендаторов и может привести к сложностями с тушением лесных пожаров в этом году.
В пожароопасный сезон 2022 года крупные пожары могут возникнут даже в густонаселенных регионах страны из-за недостаточного и неправильного распределения финансирования отрасли. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.
Ранее в Бурятии зафиксировали первые в этом году природные пожары. Отмечается, что скоро они могут начаться и в других регионах России. Ярошенко заметил, что в этом сезоне будут «не сюрпризы, а вполне ожидаемые ситуации».
«По совокупности факторов, по крайней мере с организационной точки зрения, этот пожароопасный сезон будет тяжелее, с вероятностью в 95%, чем прошлый. Хотя предыдущий был рекордным за всю историю наблюдения. Складывается очень много факторов, например, нарастающее изменение климата. То есть пожароопасный сезон становится все более длинным. Плюс очень многие вещи не исправлены в системе охраны лесов от пожаров. К сожалению, большинство проблем, которые приводили к пожарным катастрофам в прошлом году, не решены», - отметил он.
По его словам, в густонаселенных регионах могут возникнуть пожары из-за недостаточного финансирования.
«В крупных городах будут проблемы со смогом. Потому что, с одной стороны, у нас увеличилось финансирование пожарной части лесных полномочий, то есть то, что идет непосредственно на борьбу с пожарами. Это произошло за счет перераспределения. Но на много, в полтора-два раза, оно увеличилось только в семи регионах, в основном на северо-востоке страны. Например, в Якутии и на Чукотке финансирование увеличилось в два с лишним раза. В большинстве остальных регионов финансирование осталось примерно на старом уровне. В целом на выполнение всех лесных полномочий, по нашей оценке, в этом году нужно минимум 150 миллиардов рублей. А получат регионы 41 миллиард. Это мало. Причем поскольку весь прирост финансирования был сосредоточен на северо-востоке, то ситуация в густонаселенной средней полосе остается замороженной. Она становится хуже в связи с инфляцией, потерей старых кадров. Поэтому риск повторения масштабных пожаров даже в густонаселенных районах страны есть», - объяснил Ярошенко.
При этом он отметил, что в сложившейся геополитической ситуации «в техническом плане пока ничего сильно не изменится».
«Снаряжение и экипировка не очень сильно зависимы от санкций, поскольку они в основном покупаются в рамках нацпроекта «Экология», по которому приоритет отдается российским поставщикам. К тому же в этом году большая часть техники либо закуплена, либо контракты по ней уже заключены. Останется все примерно, как в прошлом году. Но проблема в том, что очень многие крупные компании либо уходят из России, либо задумались и прекращают инвестиции. К тому же в лесном комплексе идет спад производства, хотя он начался раньше. Это значит, что у арендаторов экономическая ситуация хуже, а от них очень многое зависит, особенно в таежной зоне. То есть такая ситуация может отразиться на охране лесов от огня», - заключил руководитель лесной программы «Гринпис».
Ранее Алексей Ярошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что эффективность восстановления лесов в России составляет не более 2-3%, потому что для чиновников главное – не результат, а красивая отчетность.
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