Эколог предрек длинный и тяжелый сезон лесных пожаров в России в 2022 году

«В крупных городах будут проблемы со смогом. Потому что, с одной стороны, у нас увеличилось финансирование пожарной части лесных полномочий, то есть то, что идет непосредственно на борьбу с пожарами. Это произошло за счет перераспределения. Но на много, в полтора-два раза, оно увеличилось только в семи регионах, в основном на северо-востоке страны. Например, в Якутии и на Чукотке финансирование увеличилось в два с лишним раза. В большинстве остальных регионов финансирование осталось примерно на старом уровне. В целом на выполнение всех лесных полномочий, по нашей оценке, в этом году нужно минимум 150 миллиардов рублей. А получат регионы 41 миллиард. Это мало. Причем поскольку весь прирост финансирования был сосредоточен на северо-востоке, то ситуация в густонаселенной средней полосе остается замороженной. Она становится хуже в связи с инфляцией, потерей старых кадров. Поэтому риск повторения масштабных пожаров даже в густонаселенных районах страны есть», - объяснил Ярошенко.

При этом он отметил, что в сложившейся геополитической ситуации «в техническом плане пока ничего сильно не изменится».